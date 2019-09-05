Исполком Казани закупит 55 квартир за 129 млн рублей

Исполком Казани разместил тендер на приобретение жилья для переселения горожан из аварийных квартир. 55 квартир общей площадью 3 147,90 кв. м планируется купить за 129 млн рублей.

Согласно размещенному тендеру, жилье предполагается приобрести по цене 41 тыс. рублей за кв. м. Из бюджета исполкома выделят деньги на 15 однокомнатных, 35 двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. Все они должны располагаться в домах, построенных не раньше 2018 года.

Кроме того, в техзадании указывается обязательное наличие ванны или душа, ламината или линолеума на полу. Также потолки в квартирах должны натяжными либо окрашенными или оклеенными обоями. Их высота должна составлять не менее 2,5 метра.



Подрядчику нужно выполнить заказ в течение 60 дней с момента заключения контракта.

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