В Башкирии каждый четвертый погибший в ДТП — пешеход

С января по август 2019 года на дорогах Башкортостана зарегистрировано 675 наездов на пешеходов. По данным ГИБДД республики, каждый четвертый погибший в ДТП — пешеход.

При этом 314 аварий, или больше половины, произошли по вине самих пешеходов. Из этих 314 погибли 45 человек, 275 травмированы.

В темное время суток было совершено 233 наезда на пешеходов, 45 человек погибли, 196 травмированы, сообщает ГИБДД РБ в соцсетях.

«Делайте выводы, берегите себя», — предупреждают гаишники в посте.

Напомним, за первое полугодие 2019 года Башкортостан занял первое место в ПФО по количеству погибших в ДТП.

