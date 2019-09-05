В Башкирии каждый четвертый погибший в ДТП — пешеход
С января по август 2019 года на дорогах Башкортостана зарегистрировано 675 наездов на пешеходов. По данным ГИБДД республики, каждый четвертый погибший в ДТП — пешеход.
При этом 314 аварий, или больше половины, произошли по вине самих пешеходов. Из этих 314 погибли 45 человек, 275 травмированы.
В темное время суток было совершено 233 наезда на пешеходов, 45 человек погибли, 196 травмированы, сообщает ГИБДД РБ в соцсетях.
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Пешеходы ????️чаще гибнут ночью. _ За 8 месяцев на дорогах Башкортостана зарегистрировано 675 наездов на пешеходов, это каждая четвертая авария. _ Каждый четвертый из всех погибших в ДТП — пешеход. _ В половине наездов виновны сами пешеходы. _ Статистика за 8 месяцев 2019 года: 675 наездов, в них 60 человек погибли, 639 получили травмы; 314 ДТП по вине самих пешеходов, 45 человек погибли, 275 травмированы; в темное время суток 233 наезда, 45 погибли, 196 травмированы. _ Делайте выводы, берегите себя. #гибддрб #гибдд_рб #гибддреспубликибашкортостан
«Делайте выводы, берегите себя», — предупреждают гаишники в посте.
Напомним, за первое полугодие 2019 года Башкортостан занял первое место в ПФО по количеству погибших в ДТП.
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