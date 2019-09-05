В Башкирии девушка выпрыгнула из окна горящей пятиэтажки

Фото: пресс-служба МЧС России по Башкортостану

Жительница Дюртюлей выпрыгнула из окна пятого этажа, чтобы спастись от пожара. В пятиэтажном доме на ул. Первомайской возгорание произошло на четвертом этаже.

Девушку на месте осмотрела бригада скорой помощи и госпитализировала. Как сообщает источник «Реального времени», пострадавшая получила сотрясение головного мозга, ушибы и перелом тазовой кости.

В результате пожара огнем повреждена квартира на четвертом этаже площадью 29 кв. м. Пожарные эвакуировали с помощью автолестницы трех человек: женщину с ребенком 2018 года рождения и мужчину.

«В 21.39 пожар локализован, в 21.47 открытое горение ликвидировано», — передает МЧС по РБ.



Причину пожара предстоит узнать дознавателям МЧС.

Напомним, ранее жителей казанской пятиэтажки, расположенной на улице Химиков, спасли во время пожара в одной из квартир.

