Жителей казанской пятиэтажки спасли во время пожара в одной из квартир

Фото: пресс-служба МЧС России по Татарстану

Жителей казанской пятиэтажки, расположенной на улице Химиков, спасли во время пожара в одной из квартир.

Минувшей ночью в однокомнатной квартире на четвертом этаже дома по улице Химиков и при входе в подъезд горели вещи, сильное задымление было на первом и вышерасположенных этажах.

В результате пожара пожилая женщина получила легкое отравление дымом, госпитализация ей не понадобилась. Также пожарные спасли с помощью масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе пять человек.

Общая площадь пожара составила 2 кв. метра. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее сообщалось, в Уфе сегодня утром загорелся склад с лечебными травами. Склад находится на улице Ветошникова, неподалеку от мечети Ар-Рахим.

