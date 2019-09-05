За поставку «холодной головы» и других запчастей для медтехники в Татарстан заплатят более 356 млн рублей

Завтра подведут итоги аукциона, объявленного ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», на выполнение работ по ремонту и восстановлению работоспособности высокотехнологичной медицинской техники с заменой запасных частей. Речь идет об электронном и оптическом оборудовании. Подрядчик заработает 356,6 млн рублей.



В перечень запчастей входят: рентгеновские трубки, жидкий и газообразный гелий, гелиевый компрессор, энкодер, «холодная голова» (другое названия охладителя для аппарата МРТ), модульные детекторы, теплообменник, адсорбер, главный подшипник Гентри и другое.

Сроки действия договора на поставку — с момента подписания и до 31 декабря 2022 года, говорится в документации закупки.

Напомним, ранее ГУП «Таттехмедфарм» объявило тендер на уборку 120 аптек Татарстана за 228,4 млн рублей.