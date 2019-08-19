Власти Татарстана потратят почти 230 млн рублей на уборку аптек

ГУП «Таттехмедфарм» объявило тендер на уборку в аптеках Татарстана. За поддержание санитарного режима в 120 аптеках ведомство готово заплатить 228,4 млн рублей.

Согласно опубликованному сообщению, закупка проводится только у малого или среднего бизнеса.

Из техзадания следует, что уборка должна проводиться в 120 аптеках и аптечных пунктах. Общая площадь помещений составляет почти 50 тысяч кв. м. Также должны убираться прилегающие к объектам территории.