Министр спорта России: «Матч ТВ» — это наша боль. С ними тяжело вести дела»

Министр спорта России Павел Колобков, отвечая на вопрос о малом количестве трансляций молодежных первенств на телевидении, поделился своим мнением о канале «Матч ТВ».

«Да, это наша боль. У нас есть специально созданный телеканал «Матч», но с ним очень сложно работать. Причем не только по молодежному спорту, но и по взрослому. Производство стоит определенных денег — установить камеру, заплатить работникам.

Чтобы отбить деньги, должна быть реклама, но и она не отбивает, поэтому сейчас федерации ищут деньги, чтобы оплачивать телепроизводство. А это серьезные деньги — порядка 5—10 миллионов, то есть примерная стоимость работы одной детской школы.

Это завязано с экономикой спорта, с маркетингом, а здесь у нас все сложно. Самое простое — освоение денег. А привлечь партнеров — это нужно подготовить спонсорский пакет, нужно показать им ровно то, что они хотят увидеть.

Я сторонник того, что это должно быть выгодно спонсорам, а не навязано сверху. В Минспорта мы только сейчас начинаем привлекать партнеров на наши проекты. Начиная от форума «Россия — спортивная держава» до Национальной премии и других массовых мероприятий. За два года, когда мы предоставили отчеты по мероприятиям, партнеры себя увидели — на телеканалах, на фото и видео. Работать нужно, профессионально», — сказал Колобков.