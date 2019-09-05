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Вячеслав Буцаев: «Ненужные удаления в третьем периоде не позволили нам сравнять счет»

08:30, 05.09.2019
Вячеслав Буцаев: «Ненужные удаления в третьем периоде не позволили нам сравнять счет»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча против ХК «Сочи» (2:3).

«Сегодня мы не все 60 минут играли как хотели и как договаривались играть. Первый период понравился. Во втором соперник перехватил инициативу. Здесь нам приходилось тяжело, но мы смогли вернуться в игру. В концовке пропустили гол.

Играли до конца. Считаю, ненужные удаления в третьем периоде не позволили нам сравнять счет», — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.

СпортХоккей Татарстан
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