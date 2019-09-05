Эксперты назвали сферы, в которых легче всего устроиться без опыта работы

Свыше 65% российских компаний готовы взять на должность соискателей без опыта работы, говорится в исследовании сервиса Superjob. В исследовании также названы сферы, где чаще всего берут молодых специалистов без опыта.

Так, каждая восьмая компания, открытая для молодых специалистов, готова принять на работу инженеров. Вакансии ассистентов основных специалистов предоставляет соискателям без опыта каждая десятая компания.

Еще в 9% компаний для людей без опыта открыты позиции менеджеров по продажам или по работе с клиентами . По 6% компаний принимают на работу молодых IT-специалистов или учителей.

В 5% компаний людям без опыта предлагают трудоустройство на любые начальные позиции. В 4% российских компаний выпускники могут работать операторами call-центра или администраторами. Столько же компаний готовы принять молодых специалистов на различные позиции с обучением, передает результаты исследования «Российская газета».

Ранее в сентябре публиковались результаты исследования о том, сколько выпускников вузов не работают по специальности.

