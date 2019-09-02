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Исследование показало, сколько выпускников вузов не работают по специальности

08:43, 02.09.2019
Исследование показало, сколько выпускников вузов не работают по специальности
Фото: pixabay.com

41% россиян, получивших высшее образование, не работают по специальности. В основном они трудятся в сфере продаж (70%) или являются административным персоналом (64%).

Почти половина (45%) переставали работать по специальности из-за низкой зарплаты, по этой же же причине 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали трудиться в своей сфере, говорится в исследовании компании HeadHunter.

Согласно нему, только 13% соискателей не получали высшее образование и не собираются получать его в будущем. Из них 45% думают, что диплом о высшем образовании не гарантирует успешного трудоустройства. Еще 44% считают, что учеба в вузе является пустой тратой времени и всему можно научиться на работе.

В апреле ВЦИОМ сообщил, что почти половина жителей России (47%) не работают по специальности, которой обучались.
Общество
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