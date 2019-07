Scorpions, Muse и много саундтреков: музыкальные темы нового сезона в фигурном катании

Чем удивят россияне?

Новый сезон в фигурном катании уже не за горами, градус ожидания и предвкушения растет не по дням, а по часам, а спортсмены еще и повышают его новостями о своих программах. В социальных сетях далеко не все спешат выложить хотя бы фрагменты будущих прокатов, но вот о музыкальных темах большинства одиночников и пар уже известно. Трогательная «прощальная» композиция для Алины Загитовой, «взрослая» музыка для Трусовой — Щербаковой — Косторной, японская «гейша» от Медведевой и многое другое — в обзоре «Реального времени».

Алина Загитова: «Я ухожу»?

Произвольная программа: Peter Gabriel — The Feelings Begin

Короткая программа: Yasmin Levy — Me Voy

Еще в июне хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз объявил о том, что в будущем сезоне в произвольной программе Алина предстанет в образе Клеопатры. Музыкальная часть номера довольно замысловата и состоит сразу из трех композиций. Но за основу взяты египетские мотивы трека Питера Гэбриэла.

Фан-дом фигуристки по крупицам собирал информацию о музыкальной части обеих программ (короткой и произвольной), так как варианты были разные. В итоге к Гэбриэлу добавились два трека: Морис Жарр — увертюра Lawrence d’Arabie и Хатир Хичам — Ramses.

А в июле стало известно, что в короткой программе Алина будет кататься под пронзительную композицию Ясмин Леви — Me Voy, что переводится с испанского как «Я ухожу».

Ясмин Леви — израильская певица, известная исполнением традиционных сефардских песен на языке ладино и собственных композиций на испанском, с использованием элементов фламенко в акустическом сопровождении народных и современных инструментов. Напомним, предыдущие короткие программы Алины были совсем другими («Призрак оперы» — в прошлом сезоне и «Черный лебедь» — в позапрошлом).



Не так давно гостем редакции «Реального времени» стал известный в прошлом фигурист Роман Костомаров, который посоветовал Загитовой завершать карьеру на пике, так как бороться с новым поколением нет особого смысла. Пока непонятно, есть ли в выборе композиции для Алины нотки символизма, и она действительно может уйти по окончании следующего сезона?

Евгения Медведева: возрождение «гейши» и заезженный Muse

Короткая программа: Muse — Exogenesis Symphony part 3

Произвольная программа: Becoming a Geisha — Memoirs of a Geisha Soundtrack

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева недавно заявила, что отсутствие полноценного отпуска и перерыва в этом году пошло ей на пользу, так как она стала более дисциплинированной и заряженной на результат. Также Медведева сообщила, что хореографом ее новой произвольной программы будет Ше-Линн Бурн, известная канадская фигуристка, становившаяся чемпионкой мира в танцах на льду.

Сама программа поставлена под музыку из фильма «Мемуары гейши», фигуристка предстанет в образе, который сводит с ума всю Японию.

В прошлом сезоне постановщиками «произволки» Евгении были Дэвид Уилсон и Миша Ге. В сезоне-2019/2020 Медведева планирует выступить на российском и канадском этапах Гран-при. Совсем недавно 19-летняя фигуристка опубликовала в своем «Инстаграме» некоторые отрывки из произвольной программы:



В короткой же программе Евгения и ее команда остановили выбор на довольно заезженной композиции Muse — Exogenesis Symphony part 3 с культового альбома группы The Resistance.



Это мелодия, под которую за последние три сезона катались аж шестеро фигуристов.



Мария Сотскова: оттенки «серого» сезона

Короткая программа: The Cinematic Orchestra — To Build A Home

Произвольная программа: Beyoncé — Crazy in love («50 оттенков серого»)

19-летняя российская фигуристка о своих музыкальных программах на новый сезон объявила одной из первых. В прошлом сезоне она начала работать с хореографом Рамилем Мехдиевым. Короткую программу под песню To Build A Home группы The Cinematic Orchestra фигуристке поставил Николай Морозов.

Для произвольной программы Мария выбрала саундтрек из фильма «50 оттенков серого», хореографом-постановщиком выступил Никита Михайлов.



На этапе Гран-при Сотскова выступит 1—3 ноября во Франции вместе с Алиной Загитовой и Аленой Косторной. Марию от многих фигуристок отличает актерская игра, не зря она является студенткой ГИТИСа. Прошедший сезон у нее совсем не задался, а летом постигла и личная трагедия — у фигуристки погиб отец.



Пока что Сотскову принято списывать со счетов в связи с выходом на взрослый уровень трио от Тутберидзе Трусова — Щербакова — Косторная, поэтому именно предстоящий сезон станет для фигуристки во многом определяющим в карьере. Плодотворно может сказаться и смена тренера — Мария перешла от Елены Буяновой к Светлане Соколовской.

— Маша очень хорошо фантазирует и с радостью выполняет все задания, связанные с импровизацией, — рассказал «Р-Спорт» ее хореограф Мехдиев. — Это отличает ее от других фигуристок. Еще она очень внимательно слушает музыку, через пластику и эмоции способна здорово раскрыть характер музыки или ритма.



Софья Самодурова: сплошной музыкальный позитив

Короткая программа: Gipsy Kings — «Bamboleo»

Произвольная программа: El Tango De Roxanne — Moulin Rouge

Чемпионка Европы-2019 после достойного сезона явно не намерена опускать планку. В этом ей должны помочь удачно подобранные музыкальные темы. Короткая Софьи пройдет под зажигательную «Бамболео».

В произвольной все будет не менее весело и задорно, пусть уже и под более спокойное «Танго Роксаны» из «Мулен Руж»:



— Я довольна прошлым сезоном, он был чудесным. Я даже не ожидала, что он будет таким, потому что я была третьим номером в сборной России, и когда выиграла чемпионат Европы, это было так: «Вау!». Мой тренер этого тоже не ожидал и был счастлив, — рассказала Самодурова в интервью John Wilson Blades.



— Что вы можете сказать о своих новых программах?

— Они крутые. Мне они нравятся. Короткая программа будет под «Bamboleo» Gipsy Kings, произвольная — под танго Роксаны из «Мулен Руж». Я думаю, что это мой стиль, и постараюсь кататься хорошо.

— Каковы ваши амбиции на следующий сезон?

— Моя цель — чисто исполнять программы и выучить тройной аксель, — заявила Софья.

Елизавета Туктамышева: опять элементы стриптиза?

Короткая программа: Florence + The Machine — Drumming Song

Произвольная программа: ?

Фигуристка в прошедшем сезоне нашумела в первую очередь своим показательным выступлением в образе стюардессы, по ходу которого сбрасывала с себя одежду, поэтому короткая и произвольная программы Туктамышевой отошли на второй план. В новом сезоне Елизавета привлекла уже упомянутую нами канадку Ше-Линн Бурн, которая поставила ей короткую программу под популярную некогда композицию Florence + The Machine — Drumming Song.

— Наконец-то моя мечта сбылась. Я давно хотела поработать с Бурн, — писала в своем «Твиттере» Туктамышева. — Я смотрела ее программы и думала: «Она действительно создает шедевры!»



Это не первый ее опыт работы с североамериканским хореографом. В прошлом фигуристка работала с Дэвидом Уилсоном и Джеффри Баттлом. Перед поездкой в Соединенные Штаты Туктамышева послала Бурн несколько музыкальных отрывков, и они сразу сошлись на Drumming Song.

В клипе героиня демонстрирует элементы легкого стриптиза. Увидим ли мы их и у Елизаветы?

Трусова — Щербакова — Косторная: «Игра престолов», «Парфюмер» и «Сумерки»

Произвольная Трусовой: Matt Bellamy — Pray (High Valyrian)

Короткая Щербаковой: Perfume — Soundtrack — Laura's Murder

Произвольная Косторной: Muse — Supermassive Black Hole и Blue Foundation — Eyes On Fire

Весь предстоящий сезон об этих трех фигуристках будут говорить именно в контексте трио от Этери Тутберидзе. Однако соперничать, по понятным причинам, им придется не только между собой.

Алена Косторная для произвольной программы взяла образ Беллы из фильма «Сумерки» (песни — Supermassive Black Hole и Eyes on Fire).

Интересно, что сначала это была короткая программа, но потом Алена и Глейхенгауз поменяли решение. Косторная уже исполняла произвольный номер в том же образе и на те же песни в Японии на шоу.

Александре Трусовой и Анне Щербаковой выбрали серьезные образы из взрослых фильмов: Саше — роль Дейенерис Бурерожденной из «Игры престолов» для произвольной программы (и это снова Muse, точнее фронтмен группы Matt Bellamy).

Анна в короткой получила музыку из фильма «Парфюмер».



Интереснее всего будет посмотреть на 15-летнюю Трусову в роли Матери драконов.



Виктория Синицина и Никита Кацалапов: сплошные мюзиклы



Ритм-танец: Singin' in the Rain — Nasio (1929)

Произвольная программа: Antonín Dvořák. Gypsy Melodies, Op. 55, B. 104 — Songs My Mother Taught Me

Пожалуй, самая красивая танцевальная пара мирового фигурного катания прямо сейчас, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольном танце сезона-2019/20 будут кататься под музыку чешского композитора Антонина Дворжака в исполнении сербского скрипача Неманьи Радуловича. Об этом еще в начале июля сообщил тренер спортсменов Александр Жулин. Произведение формально считается мюзиклом и посвящено матери Дворжака:

Для ритм-танца пара выбрала уже другой мюзикл, произведение Стэнли Донена и Джина Келли «Поющие под дождем»:



Фигуристы будут исполнять финнстеп под композицию «Насио», написанную в 1929 году Хербом Брауном и Артуром Фридом.



В минувшем сезоне пара стала чемпионами России, заняла четвертое место на чемпионате Европы и второе на чемпионате мира. В предстоящем сезоне Синицина и Кацалапов намерены максимально насытить программу яркими элементами и сделать акцент на костюмах, однако музыкальные темы из подобных мюзиклов для танцев на льду не выглядят бесспорными. Тем интереснее будет посмотреть на сами программы.



Александра Степанова и Иван Букин: подзабытые хиты

Ритм-танец: Nicole Kidman — Sparkling Diamonds («Мулен Руж»)

Произвольная программа: Justin Timberlake — Cry Me A River

В начале лета объявила о своей музыкальной теме четвертая пара в танцах на льду по рейтингу ИСУ (Международный союз конькобежцев, — прим. ред.): это 25-летний Иван Букин и 23-летняя Александра Степанова. Программа россиян поставлена под композицию Sparkling Diamonds в исполнении Николь Кидман из мюзикла «Мулен Руж». Постановщиками ритм-танца стали Илья Авербух и Елена Масленникова.

Песня была популярна в начале 2000-х, так как жанр мюзиклов на тот момент получил второе рождение. Композиция для танцев на льду не нова — ее использовали и американские, и канадские пары.



Произвольная программа у пары будет под уже подзабытый хит Джастина Тимберлейка. Поставили программу Ирина Жук и Александр Свинин.

Начиная с 2016 года пара Степанова -Букин добивается прогресса на чемпионатах мира (11-е место в 2016-м, 10-е в 2017-м, 7-е в 2018-м и 4-е в 2019-м), а на чемпионате Европы после двух бронз получила в этом году серебряные медали.



Михаил Коляда: не упасть под Scorpions

Короткая программа: Scorpions — Wind Of Change

Произвольная программа: попурри из фильмов Чарли Чаплина

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по фигурному катанию Михаил Коляда известен своими падениями в самые ответственные моменты. В предстоящем сезоне ему предстоит постараться не упасть в короткой программе под классику от группы Scorpions.

В произвольной Коляда предстанет в банальном образе Чарли Чаплина. В марте этого года Коляда уже выступал под музыку из его фильмов на юбилейном вечере Тамары Москвиной и Алексея Мишина.



— Мне очень понравился этот показательный номер, и я почувствовал, что это именно то, что мне нужно, и я могу сделать его очень хорошо. Это мой характер, я чувствую эту музыку. В этой программе музыка из разных фильмов Чаплина: сначала лирическая, а под конец — более веселая.

Когда я был в больнице в апреле, я слушал разную музыку, в том числе Wind Of Change, и подумал: почему бы и не взять эту песню? Какое-то время я еще выбирал, потому что хотел найти что-то более веселое. Но потом решил, что короткая и произвольная программа должны быть разными.

Это мощная музыка с развитием. Мне она очень нравится. Я не нашел, чтобы кто-то еще катался под нее, — рассказал фигурист порталу ifsmagazine.com.