«Данафлекс» объединит предприятия с активами на миллиарды рублей в холдинг

Основатель группы компаний «Данафлекс» Айрат Баширов объединит четыре завода гибкой упаковки в холдинг, выяснило «Реальное время». Совокупная стоимость активов этих заводов составляет 10 млрд рублей.

С этим могут быть связаны и кадровые перестановки в компаниях «Данафлекса»: в сентябре гендиректором ЗАО «Данафлекс» вместо Айрата Баширова стал его младший брат Марат. В конце августа гендиректором «Данафлекс-Алабуга» назначен Айдар Галиуллин. Одновременно с этим поменялся гендиректор «Данафлекс-нано» — им стал Айдар Сафин. Также у компании имеется проект в Чехии.

Создание новой холдинговой структуры подтвердил «Реальному времени» сам Айрат Баширов.

— Я, как руководитель холдинговой компании, не могу концентрироваться на одной площадке. Я должен взять в свои руки управление всех четырех заводов. Поэтому у нас создана холдинговая структура, и я ее возглавил.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени».

