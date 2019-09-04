Российские власти будут пресекать попытки повлиять на ситуацию в России извне

Российские власти будут пресекать все попытки внешних сил повлиять на ситуацию внутри страны.

Исполняющий обязанности замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов на совещании рабочей группы Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России привел выдержки из текстов заявлений и интервью политиков, дипломатов, журналистов из США, Канады, Великобритании, Евросоюза, в которых, как он отметил, информация подавалась однобоко, а также содержались прямые или косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях.

«Примеры можно было бы приводить еще долго, но уже понятно, что на Западе не стесняют себя выполнением международных обязательств в вопросах невмешательства во внутренние дела суверенных государств», — цитирует Тимохова «РИА Новости».

