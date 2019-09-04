В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как мужчина задохнулся в бункере с зерном

Следственное управление Следственного комитета России по Татарстану возбудило уголовное дело после смерти 53-летнего мужчины в бункере с зерном.

Дело открыто по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст.143 УК РФ).



Инцидент произошел 22 августа в деревне Новые Тинчали Буинского района. По предварительным данным, погибший занимался ремонтными работами в здании и упал в бункер. Его начало затягивать вниз, а сверху начало сваливаться зерно. В результате мужчина задохнулся, сообщает пресс-служба СК.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Действиям владельца фермерского хозяйства, отвечающего за безопасность на предприятии, будет дана юридическая оценка.