В уфимском горнолыжном комплексе построят центр международного туризма
В Уфе в горнолыжном комплексе построят центр международного туризма. Инвестпроект поступил в администрацию столицы Башкирии.
Проект направлен на развитие горнолыжной инфраструктуры и улучшение туристического потенциала республики. Для его реализации МУП «Архитектурно-планировочное бюро» работает над проектом планировки и межевания территории, ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфой и до границы территории ООО ГК «Ак Йорт», передает пресс-служба администрации города в соцсетях.
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В горнолыжном комплексе Уфы планируется создание центра международного туризма ⠀ 4 сентября ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию о закрытии на территории «Олимпик-парка» школы по горнолыжному спорту в связи со строительством коммерческой недвижимости. Информационно-аналитическое управление — пресс-служба Администрации ГО г. Уфа РБ сообщает, что данная информация не соответствует действительности. ⠀ Согласно поступившему в Администрацию Уфы инвестпроекту, планируется создание центра международного туризма в горнолыжном комплексе Уфы. Данный проект направлен на развитие горнолыжной инфраструктуры и улучшение туристического потенциала республики. Для его реализации МУП «Архитектурно-планировочное бюро» разрабатывает проект планировки и межевания территории, ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфа и до границы территории ООО ГК «Ак Йорт». ⠀ Рассматривается возможность строительства гостиницы, кафе и многопрофильного спортивного комплекса для проведения соревнований международного уровня. ⠀ При этом, действующая спортивная школа продолжит свою работу в штатном режиме, а горнолыжные склоны сохранятся. В перспективе в дополнение к существующим планируется строительство новых склонов. ⠀ Обращаемся к журналистам с просьбой до опубликования новостных сообщений запрашивать дополнительные сведения, разъяснения и комментарии в пресс-службе Администрации ГО город Уфа, чтобы представлять своим читателям полную картину произошедшего или готовящегося события и в целях недопущения распространения недостоверной информации. ⠀ Телефон отдела пресс-службы: (347) 279-05-62, электронная почта: pressa@ufacity.info #мэрияУфы https://ufacity.info/press/news/336088.html
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Кроме того, эксперты рассматривают возможность строительства гостиницы, кафе и многопрофильного спортивного комплекса для проведения соревнований международного уровня.
«При этом действующая спортивная школа продолжит свою работу в штатном режиме, а горнолыжные склоны сохранятся. В перспективе в дополнение к существующим планируется строительство новых склонов», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в райцентре расположенного на севере Башкирии Аскинского района — селе Аскино — планируют построить площадку для воркаута в парке «Яшлек» за 4,03 миллиона.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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