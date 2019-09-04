В уфимском горнолыжном комплексе построят центр международного туризма

В Уфе в горнолыжном комплексе построят центр международного туризма. Инвестпроект поступил в администрацию столицы Башкирии.

Проект направлен на развитие горнолыжной инфраструктуры и улучшение туристического потенциала республики. Для его реализации МУП «Архитектурно-планировочное бюро» работает над проектом планировки и межевания территории, ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфой и до границы территории ООО ГК «Ак Йорт», передает пресс-служба администрации города в соцсетях.

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Кроме того, эксперты рассматривают возможность строительства гостиницы, кафе и многопрофильного спортивного комплекса для проведения соревнований международного уровня.

«При этом действующая спортивная школа продолжит свою работу в штатном режиме, а горнолыжные склоны сохранятся. В перспективе в дополнение к существующим планируется строительство новых склонов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в райцентре расположенного на севере Башкирии Аскинского района — селе Аскино — планируют построить площадку для воркаута в парке «Яшлек» за 4,03 миллиона.