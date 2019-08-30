На площадку для воркаута в райцентре в Башкирии потратят 4 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В райцентре расположенного на севере Башкирии Аскинского района — селе Аскино — планируют построить площадку для воркаута в парке «Яшлек» за 4,03 млн. Об этом было объявлено 23 августа, заявки на участие будут принимать до 3 сентября, а аукцион состоится 5 сентября. Закупку оплатят из бюджета муниципального района.

Работы должны быть выполнены в течение 20 дней со дня подписания контракта. Всего должно появиться 23 вида оборудования. В основном это тренажеры, например маятниковый, для спины, укрепления рук, на жим ногами, брусья, а также модульные навесы и спортивный комплекс.

