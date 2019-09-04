Исследование: в России средняя зарплата увеличилась на 16%

Осенью средняя зарплата в России, предлагаемая работодателями, увеличилась на 16% по сравнению с летом, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

В начале сентября она составила 44 945 рублей, в то время как летом средняя зарплата в России была на уровне 37 558 рублей, отмечают аналитики.

Осенью количество открытых вакансий традиционно растет. В этом году это число увеличилось на 10% по сравнению с июнем. Количество резюме за этот же период стало больше на 7%, передает «Лента.ру».

Кроме того, самой высокооплачиваемой сферой лета стал транспорт и автобизнес. Соискателям предлагалась зарплата в 58 119 рублей. На втором месте в рейтинге сфер с высокими зарплатами летом оказались строительство и недвижимость, здесь работодатели обещали платить 57 536 рублей, и топливно-энергетический комплекс, энергетика и добыча сырья, в этой области средняя заработная плата составила 55 875 рублей.

Низкие предложения оказались в сфере туризма и гостиничного бизнеса — 24 718 рублей, образования, науки и языка — 26 694 рубля, офисного персонала — 27 784 рубля.

Ранее эксперты назвали сферу, работники которой могут получить 250 тыс. в месяц.