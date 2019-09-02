Эксперты назвали сферу, работники которой могут получать 250 тысяч рублей в месяц

В сфере информационных технологий можно найти работу с заработной платой в 250 тыс. рублей в месяц.

Так, в Москве разработчикам на языке программирования C# предлагают зарплаты до 250 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге программисту Java готовы платить 220 тыс. рублей. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде можно найти работу программиста с зарплатой 120—150 тыс. рублей и 90—110 тыс. рублей соответственно, пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов сервиса Superjob.

Такой уровень зарплат предлагают специалистам с опытом работы более трех лет и ранее принимавшим участие в крупных проектах.

Ранее Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами. Самые высокие показатели зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа (172,9 тыс. рублей в июне 2019 года) и производстве табачных изделий — 113 тыс. рублей.