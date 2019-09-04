На Международном молодежном кинофестивале в Казани покажут клип «Чебоксарский трикотаж»
На международном кинофестивале в Казани, который пройдет с 4 по 7 сентября, покажут ролик «Чебоксарский трикотаж» проекта «Громкие рыбы». Помимо них, Татарстан представят еще два конкурсанта: Гузель Гарипова с анимационным фильмом «Суп с лапшой» и Рима Шафигуллина с короткометражкой «ПЦ».
Всего в конкурсе примут участие 40 фильмов из 15 стран. Впервые будут представлены киноработы из Южной Америки, Гонконга, Польши, Ирана, Турции и стран СНГ. Кроме того, в этом году добавилась конкурсная программа «Россия молодая», сообщает интернет-журнал Инде.
Все показы работ конкурсной программы пройдут 5 и 6 сентября в кинотеатре «Родина».
XI Международный молодежный кинофестиваль пройдет в Казани до 7 сентября. Он проводится с целью поддержки молодых авторов и начинающих режиссеров.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что открытие фестиваля запланировано на 4 сентября, в 19.00, в КДК имени Ленина.
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