В Татарстане назначили двух новых заместителей министров

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин произвел новые назначения в кабинете министров РТ. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, Айрата Шигапова назначили на должность заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ. Он приступил к своим обязанностям 2 сентября.

Марсель Махмутов занял пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Он начал работу 3 сентября.

Ранее Песошин подписал постановление об освобождении Тимура Зарипова от поста заместителя министра информатизации и связи Татарстана по собственному желанию. Также он назначил заместителя министра экономики, и. о. заместителя министра имущественных отношений и заместителя главы Госкомитета по тарифам. Ими стали Наталья Кондратова, Тагир Хуснутдинов и Лариса Хабибуллина соответственно.