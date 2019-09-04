В России могут отменить досмотр пассажиров на транзитных авиарейсах

Министерство транспорта России предложило отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах.

«Это обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и т. д., проходя досмотровые формальности», — сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Также отмена досмотра позволит сократить время стыковок и минимизировать риск опоздания пассажиров на следующий рейс.

Ранее эксперты сервиса OZON.travel провели опрос среди пользователей и выяснили, как люди проводят время в ожидании рейса в аэропорту чаще всего. Оказалось, что каждый четвертый турист (26%) любит перед полетом поесть в кафе, ресторане или снек-баре. Комнатой матери и ребенка пользуются 24% опрошенных.