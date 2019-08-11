Эксперты рассказали, как люди чаще всего коротают время в аэропорту

Эксперты сервиса OZON.travel провели опрос среди пользователей и выяснили, как люди проводят время в ожидании рейса в аэропорту чаще всего. В опросе приняли участие 2350 пользователей.

Оказалось, что каждый четвертый турист (26%) любит перед полетом поесть в кафе, ресторане или снек-баре, передаёт РЕН ТВ результаты опроса. Комнатой матери и ребёнка пользуются 24% опрошенных.

На третьем месте рейтинга времяпровождения в аэропорту находится использование специальных стоек для зарядки телефонов. Ими пользуется 21% ожидающих.

Религиозные центры в аэропорту посещают 13% путешественников. 9% доплачивают за ожидание рейса в VIP-зале. 7% туристов используют функцию fast track. При ней путь пассажира до выхода на посадку проходит по специально отведенным коридорам.

Ранее сообщалось, что в транспортной прокуратуре напомнили, что в случае «овербукинга» авиакомпании обязаны вернуть клиенту деньги за билет, даже если он невозвратный.