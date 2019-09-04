Эксперты назвали лучший город мира для жизни

Вена (Австрия) стала лучшим городом для жизни по версии The Economist.

В десятку также вошли Мельбурн и Сидней (оба — Австралия), Осака (Япония), Калгари, Ванкувер и Торонто (все — Канада), Токио (Япония), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия), говорится на сайте журнала.

В список худших вошли Каракас (Венесуэла), Алжир, Триполи и Дамаск (оба — Сирия).



Москва второй год подряд занимает 68-е место из 140.

Ранее Казань с Тюменью и Краснодаром вошла в число лучших для жизни нестоличных городов в России.

