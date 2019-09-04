ПСО «Казань» приступило к строительству фундамента космодрома Восточный

Специалисты ПСО «Казань» проводят армирование фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара».

«Сооружение предназначено для размещения оборудования различных технологических систем, разрабатываемых филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» — Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина», — говорится в сообщении Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Стартовый комплекс будет построен на первом этапе создания второй очереди космодрома.

Напомним, на днях глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на критику по поводу сроков строительства космодрома Восточный. Также в СМИ сообщалось, что публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс» может достроить космодром Восточный вместо ПСО «Казань». Этот вопрос может быть решен по итогам совещания у президента России Владимира Путина, которое он проведет 6 сентября непосредственно на Восточном.

