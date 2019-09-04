Россия и Индия обсуждают возможность совместного производства ядерного топлива

Россия и Индия обсуждают возможность совместного производства ядерного топлива для АЭС по российскому проекту, сообщается в заявлении по итогам российско-индийского саммита «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества».

«Традиционно ключевой сферой взаимодействия наших стран остается энергетика — область, где экономики России и Индии выгодно дополняют друг друга. Одной из фундаментальных составляющих стратегического партнерства в данном секторе является сотрудничество в сфере использования мирного атома. Успешно реализуется проект по строительству оставшихся четырех из шести энергоблоков атомной электростанции «Куданкулам», — цитирует «РИА Новости» совместное заявление двух стран.

В документе также отмечается, что стороны «приветствовали продолжение технических консультаций по реактору ВВЭР-1200 российского дизайна и совместному производству оборудования и топлива» и еще ведут переговоры.

Ранее сообщалось, что власти Индии снизили цены на въездные визы. Теперь их стоимость будет начинаться от 10 долларов.

