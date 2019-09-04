Башкирские полицейские раскрыли мошенничество на 29 млн рублей

Башкирскими полицейскими раскрыто мошенничество в особо крупном размере, совершенное при проведении строительных работ на железнодорожной станции. В результате действий злоумышленников ущерб составил более 29 млн рублей.

По предварительным данным, в период с 2017 по 2018 годы директор и бывший начальник участка одного из ООО Уфы изготовили фиктивные документы о якобы выполненных работах по устройству водоотводных лотков на железнодорожной станции в городе Новый Уренгой. Ущерб от подделки документов составил около 23 млн рублей.

Также в ходе следствия установлено, что в 2015 году директор строительного предприятия перечислил денежные средства в размере более 6 млн рублей поставщику строительных материалов. Однако эти деньги были обналичены и возвращены ему.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии за многомиллионные аферы будут судить бывшего главу и главного архитектора Иглинского района.