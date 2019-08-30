Школьников Башкирии снабдят «смарт-картами»

В Башкирии запускается пилотный проект «Школьная карта», в рамках которого будут объединены три информационные системы: транспортное приложение «Алга», школьное питание и система контроля по прохождению ученика в школу и обратно. Первые 250 тысяч таких карт будут бесплатно выданы школьникам республики в сентябре, доложил председатель Госкомитета РБ по информатизации Геннадий Разумикин вчера на совещании в правительстве РБ.

Школьная карта позволит родителям узнавать актуальную информацию о своём ребёнке в режиме реального времени. «Уведомление предусмотрено посредством SMS-сообщений», — пояснил представитель ведомства.

Помимо этого, родители смогут контролировать посещаемость, отслеживать расход денежных средств и пополнять баланс карты с помощью мобильного приложения. Вся статистическая информация будет отображаться в личном кабинете, говорится в сообщении портала правительства республики Башкортостан.

Для удобства пользования карты будут представлены также в виде браслета и брелока.



Напомним, на днях глава Башкирии Радий Хабиров ввел запрет на продажу алкоголя в День знаний, который будет отмечаться в этом году 2 сентября.