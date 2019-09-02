Медведев одобрил проведение первого форума нацпроектов в Казани в 2020 году

Первый форум национальных проектов может пройти в Казани в 2020 году, следующий — в 2021 году в Нижнем Новгороде. Мероприятие может стать альтернативой Красноярского экономического форума (КЭФ).

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум и вместо него проводить форум нацпроектов в разных регионах, сообщает РБК.

Представитель премьера Олег Осипов подтвердил данную информацию. «По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде», — передает издание.

Ранее сообщалось об открытии Татарстанского нефтегазохимического форума. В нем принимают участие 180 ведущих отраслевых компаний и предприятий из 31 региона России и 23 стран дальнего и ближнего зарубежья.

