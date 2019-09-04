ФИФА разработала логотип ЧМ по футболу 2022 года

ФИФА представила логотип чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Логотип напоминает шерстяную куфию — головной убор, которым пользуются в арабских странах для защиты от жары, холода и песка, и традиционно перекликается по форме с трофеем, который получит победитель.

Помимо этого, в логотипе легко угадывается цифра «восемь» — игры чемпионата пройдут на восьми стадионах. Символ также может быть расшифрован как перевернутый знак бесконечности и ассоциироваться с изгибами барханов, говорится в сообщении официального «Твиттер»-аккаунта ФИФА.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



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Для надписи использовали шрифт, вдохновленный арабской каллиграфией. Дизайнеры осовременили его, использовав также мотивы других азиатских культур.

Напомним, ранее СМИ в связи с арестом экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини сообщали, что FIFA может лишить Катар права проведения ЧМ-2022.