СМИ: FIFA может лишить Катар права проведения ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит возможность лишить Катар права проведения чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает RT со ссылкой на TNT Sports, это связано с задержанием экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Напомним, 18 июня правоохранители арестовали Платини. Его подозревают в причастности к присуждению Катару права проводить чемпионат мира по футболу в 2022 году. Сегодня его отпустили.



Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. Тогда его отстранил Комитет по этике ФИФА, поскольку функционера заподозрили в коррупции из-за решения провести ЧМ-2022 в Катаре.