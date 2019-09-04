Зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев выступил в ООН

Заместитель председателя Верховного суда Татарстана Максим Беляев выступил в ООН на форуме, посвященном предупреждению коррупции.

В своем докладе Беляев рассказал о судебной практике применения российского законодательства и высказал предложения по усовершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией, передает пресс-служба Верховного суда РТ.

Также Максим Беляев обсудил основные методы борьбы с организованной преступностью с национальным прокурором Италии по борьбе с мафией и терроризмом Федериком Кафиеро Де Рао и заместителем федерального прокурора Бельгии, руководителем Отдела по борьбе с организованной преступностью Эриком Бисшопом.

Напомним, в августе в Казани прошло совещание по итогам работы судов Татарстана в первой половине 2019 года. На нем Беляев выступил с разгромным докладом об ошибках коллег. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

