В Центробанке рассказали о волне хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях

В Центробанке зафиксировали значительный рост хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях, рассказал заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Механизм таких хищений Сычев описывает так: злоумышленник, получив доступ к странице жертвы в соцсетях, начинает публиковать посты, писать сообщения от имени жертвы. В сообщениях может содержаться, к примеру, просьба о финансовой помощи или о займе.

Хотя сама техника мошенничества не нова, Сычев отмечает, что сейчас злоумышленники переориентировались с пожилых лиц на экономически активных граждан — это люди 30—45 лет, около 65% среди которых женщины.

— Старшее поколение перестало покупаться на сообщения вроде «Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда» или «Вам положена компенсация, дайте номер карты». Техники, которые были направлены исключительно на этот возраст, очевидно, стали приносить меньше дохода злоумышленникам, — заявил Сычев в интервью «Известиям».

Общий объем хищений у клиентов банков Сычев оценил в 1,4 млрд рублей.

Напомним, накануне стало известно о том, как хакер обманом заставил гендиректора британской энергокомпании перевести на его свет $243 тысячи. Для этого он подделал голос главы страховой группы Euler Hermes с помощью специальной технологии.

