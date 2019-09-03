Мошенник похитил $243 тысячи, подделав голос при помощи deepfake

Хакер заставил гендиректора британской энергокомпании перевести на счет $243 тысячи, подделав голос главы страховой группы Euler Hermes. Для этого он использовал deepfake-технологию.

Все особенности акцента и интонаций страховщика были скопированы и поэтому звонок не вызвал подозрений, передает The Wall Street Journal.

Euler Hermes рассказала изданию о произошедшем, но не указала компанию-клиента. В группе уточнили, что это первый случай, когда они столкнулись с таким видом мошенничества.

Технология deepfake использует искусственный интеллект для анализа голоса и особенностей речи, после чего полностью копирует его.

Ранее сообщалось, что приблизительно треть жителей России сталкивалась с телефонным мошенничеством. Однако большинство не обращались в правоохранительные органы.



