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Мошенник похитил $243 тысячи, подделав голос при помощи deepfake

23:51, 03.09.2019
Мошенник похитил $243 тысячи, подделав голос при помощи deepfake
Фото: pixabay.com

Хакер заставил гендиректора британской энергокомпании перевести на счет $243 тысячи, подделав голос главы страховой группы Euler Hermes. Для этого он использовал deepfake-технологию.

Все особенности акцента и интонаций страховщика были скопированы и поэтому звонок не вызвал подозрений, передает The Wall Street Journal.

Euler Hermes рассказала изданию о произошедшем, но не указала компанию-клиента. В группе уточнили, что это первый случай, когда они столкнулись с таким видом мошенничества.

Технология deepfake использует искусственный интеллект для анализа голоса и особенностей речи, после чего полностью копирует его.

Ранее сообщалось, что приблизительно треть жителей России сталкивалась с телефонным мошенничеством. Однако большинство не обращались в правоохранительные органы.

ТехнологииОбщество
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