Нижегородский вандал в казанском суде признал вину и раскаялся
Обвиняемый в вандализме 26-летний житель Нижнего Новгорода Павел Булыгин заявил в Вахитовском районном суде Казани, что частично признает вину и раскаивается в содеянном.
Как выяснило «Реальное время», за одну мартовскую ночь Булыгин успел попортить шесть объектов в столице Татарстана, в том числе бывшие здания Госбанка, а также штаб-квартиру Духовного управления мусульман и пресс-центр МВД. На зданиях он оставлял надпись «bool» при помощи баллончика с черной краской.
Адвокат Вячеслав Салмин попросил суд о перерыве, заявив, что с потерпевшей стороной достигнута договоренность о возмещении ущерба. В целом ущерб оценивается менее чем в 20 тысяч рублей.
Подробнее об этом деле читайте в материале «Реального времени».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым