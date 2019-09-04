Нижегородский вандал в казанском суде признал вину и раскаялся

Фото: Ирина Плотникова

Обвиняемый в вандализме 26-летний житель Нижнего Новгорода Павел Булыгин заявил в Вахитовском районном суде Казани, что частично признает вину и раскаивается в содеянном.

Как выяснило «Реальное время», за одну мартовскую ночь Булыгин успел попортить шесть объектов в столице Татарстана, в том числе бывшие здания Госбанка, а также штаб-квартиру Духовного управления мусульман и пресс-центр МВД. На зданиях он оставлял надпись «bool» при помощи баллончика с черной краской.

Адвокат Вячеслав Салмин попросил суд о перерыве, заявив, что с потерпевшей стороной достигнута договоренность о возмещении ущерба. В целом ущерб оценивается менее чем в 20 тысяч рублей.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Реального времени».