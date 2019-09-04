Драка слона и носорога в Африке попала на видео

Фото: скриншот видео

Туристы сняли в Национальном парке Крюгера в ЮАР завязавшуюся драку между слоном и самкой носорога. Видео было опубликовано на канале заповедника в YouTube.

Запись начинается с того, что слон приближается к водоему, у которого стоят носорог со своим детенышем. Матери-носорогу показалось, что он подошел на опасное расстояние и она бросилась на его защиту.

Однако слон оказался сильнее. В какой-то момент досталось и детенышу. Он чуть не попал под ноги слона. Но успел убежать.