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В Казани начались соревнования по пулевой стрельбе — видео

21:15, 03.09.2019
В Казани начались соревнования по пулевой стрельбе — видео
Фото: скриншот видеозаписи

Татарстанское общество «Динамо» проводит соревнования по пулевой стрельбе. Турнир завершится 7 сентября, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По итогам соревнований планируется определить участников сборной России в команду силовых структур.

Одна из участниц сборной Татарстана Айгуль Хабибуллина рассказала о ходе тренировок, которые длятся до 3 часов в день. Она отметила, что стреляют спортсмены из трех положений: стоя, лежа и с колена.

Замначальника отдела спортивной и физкультурно-массовой работы общества «Динамо» Константин Севрук напомнил, что 2 года назад Казань принимала Чемпионат Европы среди полицейских, где «динамовцы» заняли первое место.

Спорт Татарстан
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