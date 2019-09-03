В Казани начались соревнования по пулевой стрельбе — видео

Фото: скриншот видеозаписи

Татарстанское общество «Динамо» проводит соревнования по пулевой стрельбе. Турнир завершится 7 сентября, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По итогам соревнований планируется определить участников сборной России в команду силовых структур.

Одна из участниц сборной Татарстана Айгуль Хабибуллина рассказала о ходе тренировок, которые длятся до 3 часов в день. Она отметила, что стреляют спортсмены из трех положений: стоя, лежа и с колена.

Замначальника отдела спортивной и физкультурно-массовой работы общества «Динамо» Константин Севрук напомнил, что 2 года назад Казань принимала Чемпионат Европы среди полицейских, где «динамовцы» заняли первое место.