Арбитр матча «Уфа» — «Оренбург» получил за работу пять с плюсом
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Игоря Панина в матче 8-го тура РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» (1:2).
«Слова Газизова и Евсеева после «Уфа» — «Оренбург»? Арбитр Панин проводил второй матч в лиге. В ходе игры он принял три ключевых момента, которые оказались правильными для всех. Инспектор оценил его работу положительно.
И слышать после игры такие комментарии. За игру арбитр получил оценку пять с плюсом», — цитирует Егорова Sport24.ru.
Напомним, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался недоволен работой судейской бригады на матче против «Оренбурга».СпортФутболОбщество Башкортостан
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