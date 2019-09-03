Арбитр матча «Уфа» — «Оренбург» получил за работу пять с плюсом

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Игоря Панина в матче 8-го тура РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» (1:2).



«Слова Газизова и Евсеева после «Уфа» — «Оренбург»? Арбитр Панин проводил второй матч в лиге. В ходе игры он принял три ключевых момента, которые оказались правильными для всех. Инспектор оценил его работу положительно.

И слышать после игры такие комментарии. За игру арбитр получил оценку пять с плюсом», — цитирует Егорова Sport24.ru.

Напомним, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался недоволен работой судейской бригады на матче против «Оренбурга».