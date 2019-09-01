«Мы один «Газпром» обыграли. Второй, дочерний, не смогли» — тренер «Уфы» о поражении от «Оренбурга»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Оренбурга».

«Первый тайм у нас не получился, моментов не было. Во втором тайме добавили в агрессии, в скорости», — отметил Евсеев.

Говорить о претензиях к признанному арбитрами второму мячу тренер прямо не стал.

«Одно хотелось бы сказать — у нас может руководить [судейским] корпусом независимый человек? Ни от кого не зависимый. А то мы их меняем, то Будогосского ставим, то Егорова, а воз и ныне там», — приводит слова Евсеева Sports.ru.

Напомним, что «Уфа» проиграла «Оренбургу» со счетом 2:1.