Футболист Дзагоев пожертвовал 1 млн рублей пострадавшей в Беслане девочке

Футболист московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев тайно пожертвовал миллион рублей девочке Фатиме Дзагоевой, пострадавшей в трагедии в Беслане в 2004 году. Об этом в фильме Юрия Дудя сообщила тетя девочки.

Это произошло еще в 2016 году, но родственников просили не разглашать имя благотворителя. При этом пожертвованных денег хватило лишь на неделю реабилитации девочки в Германии.

Сообщается, что у Фатимы Дзагоевой сквозное ранение черепа, задето правое полушарие головного мозга. В лобной части почти нет кости — вместо нее поставили титановую пластину.

Напомним, террористы захватили школу в Беслане 1 сентября 2004 года. 3 сентября в школе произошел взрыв и стрельба. В результате трагедии погибли 334 человек, из которых 186 — дети.

Накануне журналист Юрий Дудь выпустил трехчасовой документальный фильм о Беслане.