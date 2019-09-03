В Казани организуют новые парковки

В ноябре в Казани появится 900 новых парковочных мест.

Они будут находиться в Старо-Татарской слободе и на территории, ограниченной улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова.



После появления новых парковок всего в Казани будет организовано 4 313 машино-мест на 124 участках городской улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее исполком Казани внес изменения в постановление о платных парковках на территории города. В том числе планируется добавить два новых места: на улице Достоевского и на проспекте Победы.

