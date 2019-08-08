Власти Казани ввели новые платные парковки

Исполком Казани внес изменения в постановление о платных парковках на территории города. В том числе, планируется добавить два новых места: на улице Достоевского и на проспекте Победы.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, на улице Достоевского платная парковка будет организована на четной стороне улицы вдоль дома №74а. Предполагается, что на участке от улицы Товарищеской до улицы Абжалилова смогут разместится 9 машин. Стоимость стоянки будет составлять 50 рублей в Час.

Кроме того, на проспекте Победы возле дома №56Б появятся 50 мест, а парковка будет стоить 30 рублей в час.

Ранее сообщалось, что за 7 месяцев 2019 года админкомиссии Казани выписали 23,5 тысячи штрафов на 57,1 млн рублей.

