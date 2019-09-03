Максим Игнатович: «Буцаев просит играть попроще и не изобретать велосипед»

Защитник «Нефтехимика» Максим Игнатович в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о подготовке команды к новому сезону в КХЛ.

«Мы проделали очень плодотворную работу. Было много и ледовой работы, и физической подготовки. Где-то были под нагрузками. Сейчас мы в полной боевой готовности. Не считаю, что нужно обращать внимание на результаты предсезонки. Повторю, кто-то был под большими нагрузками, кто-то под меньшими.

Буцаев (главный тренер «Нефтехимика», — прим. ред.) требует от нас простой игры, не выдумывать лишнего на льду, не изобретать велосипед и играть как можно надежнее в обороне. Такие требования у него ко всем игрокам.

У нас есть единая система и требования, по которым мы играем: любой должен выйти и сыграть в соответствии с ними. Нет такого, что с этим комфортно, а с тем — нет. Мы все взрослые и опытные игроки, у нас единая команда, не может один делать одно, а другой — другое», — цитирует Игнатовича «Реальное время».

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