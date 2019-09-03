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Белоруссия «наглухо» закрыла границу с Украиной

13:41, 03.09.2019
Белоруссия «наглухо» закрыла границу с Украиной
Фото: commons.wikimedia.org

Белоруссия «наглухо» закрыла границу с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что эта вынужденная мера связана со хлынувшим потоком оружия.

По его словам, если оружие попадет в руки «обычных людей, особенно националистически настроенных, — жди терроризма».

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии, в прошлом году на границе с Украиной изъяли более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

Напомним, что в январе 2017 года в Белоруссии запретили въезд в страну по документам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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