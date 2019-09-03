17-летние Мухамадуллин и Амиров дебютируют в составе «Салавата» в КХЛ

«Салават Юлаев» объявил состав на первую игру в сезоне КХЛ-2019/20 против «Куньлуня».

В четвертом звене уфимцев заявлены 17-летние защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Родион Амиров. Для обоих хоккеистов эта игра станет дебютной за «Салават Юлаев» в рамках чемпионатов КХЛ.

Напомним, Мухамадуллин выиграл вместе со сборной России по хоккею в возрасте до 18 лет на международном Кубке Глинки/Гретцки. Нападающий Амиров стал открытием предсезонных турниров «Салавата Юлаева» этим летом.