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17-летние Мухамадуллин и Амиров дебютируют в составе «Салавата» в КХЛ

13:40, 03.09.2019
17-летние Мухамадуллин и Амиров дебютируют в составе «Салавата» в КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» объявил состав на первую игру в сезоне КХЛ-2019/20 против «Куньлуня».

В четвертом звене уфимцев заявлены 17-летние защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Родион Амиров. Для обоих хоккеистов эта игра станет дебютной за «Салават Юлаев» в рамках чемпионатов КХЛ.

Напомним, Мухамадуллин выиграл вместе со сборной России по хоккею в возрасте до 18 лет на международном Кубке Глинки/Гретцки. Нападающий Амиров стал открытием предсезонных турниров «Салавата Юлаева» этим летом.

СпортХоккей Башкортостан
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