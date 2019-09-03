Башкирия передала заявку на создание особой экономической зоны в Минэкономразвития РФ

Заявка Башкортостана на создание в Ишимбайском и Стерлитамакском районах особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алга» передана на рассмотрение в Министерство экономического развития России.

Для создания в ОЭЗ необходимых объектов инженерной, транспортной, инновационной и социальной инфраструктуры потребуется 6,3 млрд рублей. Общая площадь четырех участков (по два в каждом районе) планируемой ОЭЗ составляет 468,8 га. Предполагается, что к 2029 году на площадке ОЭЗ свои производства разместят 17 резидентов. С семью якорными инвесторами уже подписаны соглашения о намерениях реализации проектов в сфере химической, пищевой промышленности и приборостроения на общую сумму порядка 24 млрд рублей и с созданием свыше 1 200 новых рабочих мест.

Основные параметры заявки обсуждались накануне на встрече и.о. заместителя премьер-министра РБ Илшата Тажитдинова с заместителем министра экономического развития РФ Вадимом Живулиным. В ближайшее время будет проведена экспертиза представленных материалов, после чего документ будет направлен на согласование с отраслевыми федеральными ведомствами, сообщает пресс-служба главы республики.

Кроме того, Радий Хабиров поручил Минпрому республики проработать вопрос по строительству объектов газо- и электроснабжения в ОЭЗ в рамках инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций, а также ускорить согласование порядка финансирования управляющей компании ОЭЗ.

Напомним, ранее стало известно, что в создаваемую ОЭЗ в Башкирии инвесторы готовы вложить 25 млрд. рублей.