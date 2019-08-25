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В Лениногорске спасатели ликвидировали большое осиное гнездо под окнами жилой квартиры

08:45, 25.08.2019
В Лениногорске спасатели ликвидировали большое осиное гнездо под окнами жилой квартиры
Фото: пресс-служба МЧС России по РТ

Спасатели помогли ликвидировать большое осиное гнездо, которое появилось над окном жилой квартиры в многоэтажке Лениногорска.

Инцидент произошел вчера, 23 августа. Своими силами жильцам избавиться от пчел не удавалось. Выехавшие на место спасатели ликвидировали осиное гнездо, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

Ранее Минсельхоз РФ высказался о необходимости паспортизировать пасеки и создать реестр пчеловодов. Это может помочь аграриям проводить более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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