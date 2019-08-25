В Лениногорске спасатели ликвидировали большое осиное гнездо под окнами жилой квартиры

Фото: пресс-служба МЧС России по РТ

Спасатели помогли ликвидировать большое осиное гнездо, которое появилось над окном жилой квартиры в многоэтажке Лениногорска.

Инцидент произошел вчера, 23 августа. Своими силами жильцам избавиться от пчел не удавалось. Выехавшие на место спасатели ликвидировали осиное гнездо, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

Ранее Минсельхоз РФ высказался о необходимости паспортизировать пасеки и создать реестр пчеловодов. Это может помочь аграриям проводить более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса.

