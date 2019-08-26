Казанские врачи удалили ребёнку гигантскую опухоль мозга

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Врачи ДРКБ удалили у пятимесячного ребёнка гигантскую опухоль мозга. Сейчас малыш проходит послеоперационное лечение.

Операцию было сложно проводить потому, что опухоль мозга распространилась на половину правого полушария головного мозга в зоне, которая отвечает за движения левой руки и левой ноги. Она сформировалась ещё в утробе матери.

Врачи решили сделать операцию, так как опухоль включала помимо мягкотканевого компонента жидкостной кистозный компонент. Выполнил его главный внештатный детский нейрохирург Минздрава РТ, заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ, врач — детский нейрохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Иванов, сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

В ходе операции, опухоль была удалена радикально.

