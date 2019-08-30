Казань заняла третье место в рейтинге чистоты среди российских городов-миллионников

Столица Татарстана набрала 6,8 балла в рейтинге самых чистых городов-миллионников страны. На первом месте — Москва с 7,4 балла, что почти на 1,5 балла выше среднероссийского показателя. Второе место занял Краснодар с 6,9 балла.

Рейтинг составили аналитики портала недвижимости Domofond.ru на основе опросов более 90 тысяч человек. В него вошли 200 городов России, причем не только миллионники.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл.

Максимальные 8,8 балла поставили жители Геленджика, а минимальные 1,9 балла — в Норильске. Средний балл по стране составил 6,6 из возможных 10.

Напомним, весной, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме мусора в столице Татарстана, активисты в рамках эко-акции #субботникблизко разместили трон из сериала «Игра престолов» на туристической улице Баумане. Арт-объект был сделан из мусора.