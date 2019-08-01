Карпин признан лучшим тренером, Соболев — игроком июля в РПЛ

Официальный сайт Российской премьер-лиги назвал имена лучших тренера и игрока прошедшего месяца.

В номинации лучшего тренера июля победу одержал Валерий Карпин. На счету специалиста из «Ростова» две победы и одна ничья в трех стартовых турах сезона. При этом в голосовании болельщиков победил наставник «Зенита» Сергей Семак, но эксперты лиги и канал-вещатель «Матч Премьер» отдали свои голоса за главного тренера ростовчан.

Лучшим игроком июля, а также автором самого красивого гола прошедшего месяца стал нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев. В июле на счету игрока три гола и одна голевая передача.

Отметим, что в числе кандидатов на лучшего тренера июля также был тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо.