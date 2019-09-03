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Вячеслав Буцаев о победе «Нефтехимика»: «Парни молодцы, двигаемся дальше»

09:46, 03.09.2019
Вячеслав Буцаев о победе «Нефтехимика»: «Парни молодцы, двигаемся дальше»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу нижнекамцев в матче КХЛ с минским «Динамо» (4:2).

«По игре мы довольны, мы победили, показали содержательный хоккей. Готовились к игре «Динамо», агрессивная команда.

Парни молодцы, двигаемся дальше», — сказал Буцаев.

Напомним, вчера стало известно, что капитаном «Нефтехимика» на новый сезон был выбран защитник Степан Захарчук. В первой же игре он набрал 3 (1+2) очка за результативность.

СпортХоккей Татарстан
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