Вячеслав Буцаев о победе «Нефтехимика»: «Парни молодцы, двигаемся дальше»
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу нижнекамцев в матче КХЛ с минским «Динамо» (4:2).
«По игре мы довольны, мы победили, показали содержательный хоккей. Готовились к игре «Динамо», агрессивная команда.
Парни молодцы, двигаемся дальше», — сказал Буцаев.
Напомним, вчера стало известно, что капитаном «Нефтехимика» на новый сезон был выбран защитник Степан Захарчук. В первой же игре он набрал 3 (1+2) очка за результативность.СпортХоккей Татарстан
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